محافظ المنيا يؤكد علي تنظيم المترددين علي مراكز تحصين كورونا للمسافرين للخارج

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد مراكز تلقى لقاح كورونا بمركزي سمالوط ومغاغة، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

من جانبه، تفقد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، عددا من مراكز تلقي اللقاح شملت المستشفي النموذجي بسمالوط، والمركز الطبي بمدينة سمالوط، والمركز الطبي بمدينة مغاغة، حيث حرص نائب المحافظ على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين بالمراكز للاستفسار عن أي عقبات تواجههم، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ودون تزاحم، وحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وموجهاً، بسرعة نهو وتسهيل الاجراءات المتبعة لتلقي اللقاح.

ونظرًا للاقبال الشديد من المواطنين على المراكز الصحية المخصصه للمسافرين على الفور كلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع الجهات الامنية وتم تنظيم المترددين على المراكز والانتهاء من تطعيم كآفة المتواجدين بالمراكز خاصةً المسافرين. حيث حرص نائب المحافظ بتوجيهات من المحافظ على التواجد بالمركز لحين اعطاء جميع المواطنين اللقاح وذلك حتي الساعات الاولي من فجر اليوم.

كما نقل نائب المحافظ، تحيات وشكر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للقائمين على المراكز المعتمدة لتلقي اللقاحات، على الجهد المبذول من أطقم أطباء وتمريض وإداريين، لافتاً إلي حرص محافظ المنيا، على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بشتى أرجاء المحافظة.

وكان، محافظ المنيا، قد أعلن عن استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، حيث تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى تخصيص 40 فريق متحرك من مديرية الصحة للاماكن العامة والخدمية وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.