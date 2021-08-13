محافظ المنيا يؤكد علي تنظيم المترددين علي مراكز تحصين كورونا للمسافرين للخارج

اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد مراكز تلقى لقاح كورونا بمركزي سمالوط ومغاغة، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.
من جانبه، تفقد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، عددا من مراكز تلقي اللقاح شملت المستشفي النموذجي بسمالوط، والمركز الطبي بمدينة سمالوط، والمركز الطبي بمدينة مغاغة، حيث حرص نائب المحافظ على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين بالمراكز للاستفسار عن أي عقبات تواجههم، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ودون تزاحم، وحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وموجهاً، بسرعة نهو وتسهيل الاجراءات المتبعة لتلقي اللقاح.
ونظرًا للاقبال الشديد من المواطنين على المراكز الصحية المخصصه للمسافرين على الفور كلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع الجهات الامنية وتم تنظيم المترددين على المراكز والانتهاء من تطعيم كآفة المتواجدين بالمراكز خاصةً المسافرين. حيث حرص نائب المحافظ بتوجيهات من المحافظ على التواجد بالمركز لحين اعطاء جميع المواطنين اللقاح وذلك حتي الساعات الاولي من فجر اليوم.
كما نقل نائب المحافظ، تحيات وشكر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للقائمين على المراكز المعتمدة لتلقي اللقاحات، على الجهد المبذول من أطقم أطباء وتمريض وإداريين، لافتاً إلي حرص محافظ المنيا، على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بشتى أرجاء المحافظة.
وكان، محافظ المنيا، قد أعلن عن استئناف العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، حيث تم تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى تخصيص 40 فريق متحرك من مديرية الصحة للاماكن العامة والخدمية وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يومياً.
وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.