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تدشين «سلامة عيونك» و«إسكندرية مرخصة» و«تكافل البصريين» بمؤتمر الغرفة التجارية (صور)

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بدأت فعاليات المؤتمر والمعرض البصري «opti alex 2021»، الذي تنظمه شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات، اليوم الجمعة.

وشارك في الافتتاح، ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، وخميس بسيوني رئيس شعبة البصريات وأمين عام جمعية البصريين المصرية، ومحمد مهداوي الأمين العام لغرفة الإسكندرية.

وقال رئيس شعبة البصريات، خلال الافتتاح أن المؤتمر والمعرض يأتي بالتعاون المشترك بين شركة «opti alex» وشعبة البصريات بغرفة الإسكندرية، وينظم المعرض سنويًا منذ 21 عامًا.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر هذا العام، ستشمل إطلاق ثلاث مبادرات بالتعاون مع جمعية البصريين المصرية، وهى المبادرة الأولى بعنوان «سلامة عيونك»، والتي تستهدف الكشف على المواطنين في القرى والمناطق الفقيرة بالتعاون مع نقابة الأطباء، والمبادرة الثانية بعنوان «إسكندرية مرخصة»، وتهدف إلى ترخيص كافة محلات البصريات بالإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمبادرة الثالثة بعنوان «تكافل البصريين»، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين بالمجال بعد سن المعاش.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس.

تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)
تدشين "سلامة عيونك" و"اسكندرية مرخصة" وتكافل البصريين" بمؤتمر الغرفة التجارية "opti alex 2021" (صور)

المصرى اليوم

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