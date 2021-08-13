«الأوقاف» توزع 4 ألاف كيلو لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 ألاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحي من خلال ١١ أدارة أوقاف ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل، وذلك بحضور الشيخ يوسف الأزهرى مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان .

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على الإستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق الشعبية، لافتاً إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصرى.