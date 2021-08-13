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انهيار جزئى لكوبرى جزيرة الحمودي بسبب ارتفاع منسوب المياه بقنا

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تعرض كوبري جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا، والذي يربط بين الجزيرة وقرية فاو التابعة لمركز دشنا الجمعة لانهيار جزئي.

انهيار جزئى لكوبرى جزيرة الحمودى بقنا

قال إبراهيم الطيب أحد المواطنين، إن كوبري جزيرة الحمودي تم بناؤه منذ 10 أعوام بالجهود الذاتية من الزلط والرمال وبسبب سرعة وزيادة منسوب مياه النيل وسرعة حركة المياه أسفل الكوبري، تسبب في حدوث انهيار وميول جزئي بالجانب القبلي للكوبري وانهيار آخر بالمنتصف.

انهيار جزئى لكوبرى جزيرة الحمودى بقنا

وأضاف رمضان عثمان من القرية، إن إنهيار الكوبري سوف يوقف كافة أعمال مبادرة حياة كريمة من صرف صحي ورصف وإنشاء مدارس وغيرها من الأعمال، لذلك يناشد المواطنين المسئولين بسرعة البدء في إنشاء كوبري جديد، والذي كان تم عمل دراسة له من فترة لكن تقاعسوا عن التنفيذ مطالبا بسرعة تنفيذ إنشاء كوبري بديل له.

انهيار جزئى لكوبرى جزيرة الحمودى بقنا
انهيار جزئى لكوبرى جزيرة الحمودى بقنا

المصرى اليوم

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