أخبار عاجلة

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك -
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان -
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية -
هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع -
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة -
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين -
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي -
بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا -
محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء» -
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مرصد الإفتاء يشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

Print
مرصد الإفتاء يشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب مرصد الإفتاء يشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية حيث تمكنت قوات مكافحة الإرهاب -وفقاً لبيان المتحدث العسكري- من القضاء على عدد 13 عنصراً تكفيريا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأوضح مرصد الإفتاء، في بيان له اليوم، أن أبطال القوات المسلحة المصرية -درع الوطن وسيفه- قد تمكنوا من ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وأشار المرصد إلى أنه وفقاً لبيان المتحدث العسكري ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد 9 من أبطال القوات المسلحة، وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب بالأمن والأمان.

وأوضح المرصد أن التنسيق العالي بين أفرع قواتنا المسلحة والتناغم الشديد بين الأسلحة والمناطق العسكرية، يساهم بشكل فعَّال في تحييد العناصر التكفيرية وتأمين مصرنا الحبيبية من مخاطر الإرهاب .

وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير كامل ربوع الوطن من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة وقوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.

ودعا مرصد الإفتاء، إلى ضرورة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء .

وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين نالوا شرف الشهادة أثناء العمليات العسكرية وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان