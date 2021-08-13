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الأزهر يشيد ببسالة قوَّاتنا المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية

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الأزهر يشيد ببسالة قوَّاتنا المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية الأزهر يشيد ببسالة قوَّاتنا المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية

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أشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء وتضحياتهم في القضاء على البؤر الإرهابيَّة، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية؛ وذلك بعد جهود القوَّات المسلحة في ملاحقةِ العناصر الإرهابيَّة خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيًّا.

وشدد الأزهر على ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابيَّة بكل حزم، مؤكدًا أن هذه الجماعات تخلَّت عن كل معاني الرحمة والإنسانيَّة، وتعمَّدت ترويع الآمنين وبثَّ الخوف والرعب، مشددًا على أن الإسلام بريءٌ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من جرائمَ وقتل وسفك للدماء البريئة.

كما تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا، شهداء القوات المسلَّحة البواسل، الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمتِه وأن يسكنهم فسيح جناتِه، وأن يُلهمَ أهلهم وذويهم الصبرَ والسلوانَ، وأن يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون).

المصرى اليوم

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