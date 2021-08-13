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انتشال جثة مجهولة من ترعة الإسماعيلية بقليوب

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انتشال جثة مجهولة من ترعة الإسماعيلية بقليوب انتشال جثة مجهولة من ترعة الإسماعيلية بقليوب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، بورود إخطار بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة بلقس دائرة المركز.

تم انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر وطوله 165 سم، يرتدى ملابسة كاملة وبمناظرتها تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية بها، ولم يعثر بحوزته على ثمة أوراق تفيد في تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه احد من اهالى المنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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