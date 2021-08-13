السيطرة على حريق بمخزن خردة في الخصوص

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص، دون وقوع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص.

تم الدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في مخزن خردة بمنطقة أرض الكرداسة مكون من طابق واحد على مساحة 70 متر، بدون ترخيص، وأتت النيران على كمية من مخلفات البلاستيك الموجودة بالمخزن، ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائى.