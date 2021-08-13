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للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:43 مساءً
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:43 مساءً
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:43 مساءً
هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:43 مساءً
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:43 مساءً
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً
بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً
محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
وحدات متنقلة بالمصالح الحكومية فى القاهرة للتطعيم ضد كورونا الأحد المقبل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 13 أغسطس 2021 03:24 مساءً
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