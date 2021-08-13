«المحامين»: النقيب يوافق على شراء مقر إداري لفرعية البحر الأحمر

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أعلنت نقابة المحامين، عن استقبال رجائي عطية، نقيب المحامين، لمجلس فرعية البحر الأحمر برئاسة مجدي سعيد، نقيب الفرعية، وذلك على مدار يومين، لبحث عدد من الخدمات لمحامين النقابة الفرعية.

وقال «سعيد»، في تصريحات صحفية، إن المجلس تقدم بطلب جديد لزيادة مخصصات النقابة الفرعية، بعدما وافق النقيب العام في المرة السابقة على زيادتها من 7 ألاف إلى 40 ألف، شارحا ظروف النقابة الفرعية، وانعدام مواردها فهي لا تمتلك مصدر دخل سوى المخصصات المالية لتلبية احتياجات الجمعية العمومية، وأشر نقيب المحامين على الطلب بالإحالة إلى لجنة المخصصات المشكلة سابقا برئاسة الأمين العام.

وأوضح نقيب الفرعية، أن النقيب العام وافق على التصور الذي عرضه مجلس النقابة الفرعية فيما يخص معهد محاماة البحر الأحمر، وأشر بالموافقة والإحالة إلى أمين الصندوق، والذي قرر صرف مبلغ عشرين ألف جنيه لتغطية احتياجات المعهد، كما أهدى النقيب العام النقابة الفرعية نسخة من موسوعة حصاد المحاماة.

وأضاف: «نقيب المحامين وافق على طلب بإضافة مستشفيات جديدة لمنظومة العلاج بالبحر الأحمر، حتى تستطيع تلبية متطلبات الرعاية الصحية التي تليق بالمحامين وأسرهم، وعرض المجلس على النقيب العام شراء مقر إداري للنقابة الفرعية لكون المقر الحالي إيجار ومساحته صغيره لا تلبي احتياجات المحامين، وطالب النقيب العام بتقديم عروض للجنة الإسكان لتتولى دراستها واختيار الأفضل، على أن تشمل العروض على التقرير الهندسي وعمل مقايسة بالتكلفة المبدئية لهذا المقر».

وأوضح بيان صحفي للنقابة الفرعية، أن المجلس الفرعي عرض على النقيب العام شراء قطعة أرض لإقامة نادي لمحامين البحر الأحمر، يضم كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية للمحامين وأسرهم، ولاقى الأمر ترحيبًا من نقيب المحامين، وأشر بالعرض على لجنة الإسكان بالنقابة العامة لبحث الأمر، وتم الاجتماع بمقرر اللجنة محمود الداخلي، وطلب التقدم للوحدة المحلية لمدينة الغردقة لشراء قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي للمحامين، وأشار إنه عقب موافقة الوحدة المحلية لتخصيص قطعة الأرض سوف تقوم النقابة العامة بإجراء التصميمات الهندسية والإنشائية، وسداد ثمن الأرض للوحدة المحلية وتوفير المخصص المالي للإنشاءات والمباني.