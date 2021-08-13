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«المحامين»: غدًا معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الإجراءات العملية للضرائب»

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«المحامين»: غدًا معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الإجراءات العملية للضرائب» «المحامين»: غدًا معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الإجراءات العملية للضرائب»

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا السبت، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال .

وقالت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسيمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إن المحاضرات تعقد تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وأوضح إسماعيل طه، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تتناول المحاضرة الإجراءات العملية للضرائب، ويلقيها الدكتور سيد طه، رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة.

يذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وخصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامين نقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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