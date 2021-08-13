«السياحة والمصايف» تتصدى للبلطجية بشواطئ الإسكندرية (صور)

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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتنسيق مع حي العجمي، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على شواطئ الصفا وسيدي كرير الشرقي لاعادة الإنضباط ومنع إستغلال الرواد والمصطافين.

كانت الإدارة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد استغلال بعض البلطجية لمنطقة شاطئ الصفا وسيدي كرير الشرقي، تأجير كراسي وشماسي بأسعار مغالي فيها للرواد.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بسرعة إزالة التعديات، من خلال مراقب عام الشواطئ بإدارة السياحة والمصايف وحي العجمي وإدارة الرصد البيئي.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 130 كرسي و69 شمسية و5 ترابيزات، فضلا عن إزالة كشك يقوم بتأجير الشماسي والكراسي للمواطنين.

وأضاف مدير إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تعد الثالثة في إطار التصدي لكل من تسول له نفسه في الاستيلاء على أملاك الدولة واستغلال المواطنين وإرهابهم .

يشار إلى ان الإدارة المركزية استردت شاطئ أبوالعباس من أيدى البلطجية الأسبوع الماضي وإزالة التعديات على طريق الكورنيش بأحياء وسط وشرق.

" السياحة والمصايف" تتصدى للبلطجية بشواطئ الأسكندرية - صور

" السياحة والمصايف" تتصدى للبلطجية بشواطئ الأسكندرية - صور

" السياحة والمصايف" تتصدى للبلطجية بشواطئ الأسكندرية - صور

" السياحة والمصايف" تتصدى للبلطجية بشواطئ الأسكندرية - صور