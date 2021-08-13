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بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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بايرن ميونيخ الألماني يخوض مباراته الأولى في الدوري الألماني اليوم الجمعة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ على أرض ملعب بروسيا بارك معقل الفريق الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الألماني الذي توج به البافاري الموسم المنصرم.

يخوض بايرن ميونيخ الألماني مباراته الأولى أمام بروسيا مونشنجلادباخ عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى فريق بايرن ميونيخ لحصد أول 3 نقاط في رحلة الدفاع عن لقب البوندسليجا الذي توج به الموسم المنصرم وصاحب التتويج الأكثر داخل ألمانيا.

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مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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