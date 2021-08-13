أخبار عاجلة

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك -
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان -
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية -
هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع -
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة -
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين -
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي -
بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا -
محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء» -
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رمضان السيد ينتقد موسيماني ويؤكد: الأهلي سيعاني في غياب شريف

Print
رمضان السيد ينتقد موسيماني ويؤكد: الأهلي سيعاني في غياب شريف رمضان السيد ينتقد موسيماني ويؤكد: الأهلي سيعاني في غياب شريف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد رمضان السيد، نجم النادى الأهلى الأسبق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بسبب طريقة إدارته لمباراة الأهلي مع الإسماعيلي، التي اقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية :" موسيماني، لم يكن موفقاً فى إدارته لمباراة الإسماعيلي سواء من حيث التشكيل الذي بدأ به اللقاء أو التغييرات"، مضيفا :"النيجيري اجايي، كان لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لابتعاده عن مستواه الفني، كان من الأفضل البدء بطاهر محمد طاهر"

واوضح :"الأهلي سيواجه مشكله في المباريات المقبلة، بسبب غياب محمد شريف، خاصة أن الكونغولي والتر بواليا، لا يجيد اللعب تحت ضغوط".

واشار :" الخمس مباريات المقبلة للأهلي قوية، للغاية بداية من مباراة انبي الذي يقدم موسما مميزًا مع حلمى طولان، رغم أن الإمكانيات التى يمتلكها لم تكن قوية".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية

هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية

هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع

هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع