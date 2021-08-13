رمضان السيد ينتقد موسيماني ويؤكد: الأهلي سيعاني في غياب شريف

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انتقد رمضان السيد، نجم النادى الأهلى الأسبق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بسبب طريقة إدارته لمباراة الأهلي مع الإسماعيلي، التي اقيمت الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية :" موسيماني، لم يكن موفقاً فى إدارته لمباراة الإسماعيلي سواء من حيث التشكيل الذي بدأ به اللقاء أو التغييرات"، مضيفا :"النيجيري اجايي، كان لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لابتعاده عن مستواه الفني، كان من الأفضل البدء بطاهر محمد طاهر"

واوضح :"الأهلي سيواجه مشكله في المباريات المقبلة، بسبب غياب محمد شريف، خاصة أن الكونغولي والتر بواليا، لا يجيد اللعب تحت ضغوط".

واشار :" الخمس مباريات المقبلة للأهلي قوية، للغاية بداية من مباراة انبي الذي يقدم موسما مميزًا مع حلمى طولان، رغم أن الإمكانيات التى يمتلكها لم تكن قوية".