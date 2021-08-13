بعد الاعتداء عليها من محمد سامي.. إيمي سالم «من الواضح أنه دفع لبعض اللجان»

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وجهت الفنانة إيمي سالم، الشكر لجميع متابعيها، لدعمهم لها، في أزمتها، بعدما كشفت عن تفاصيل اعتداء المخرج محمد سامي عليها في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم .

وأكدت إيمي، في منشور نشرتة عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، أنها لا ترغب في اللجوء للمجلس القومي للمرأة، موضحة أنها لن تعطي المشكلة أكبر من حجمها.

وكتبت «إيمي»، قائلة: «بجد أشكركم جميعًا على الكلام الحلو إلى قلتوه في حقي، بالتعليقات والناس اللي بتقولي أروح لحقوق المرأة وما يلزم من إجراءات رسمية، فأنا مش هكبر الموضوع أكثر ما هو كبر لأسباب كثيرة، وأنا في يوم من الأيام كنت قريبة جدًا لأفراد عائلته، وأكرر كُنت، والواضح أنه امبارح دفع لبعض اللجان».

واختتمت إيمي، قائلة: «نظرتي للحياة اتغيرت كتير، أكرر شكري لكل من ساندني بكلماته اللي فعلًا هداني وبسطني أنكم شايفني من هذا المنظور».

إيمي سالم

وكانت إيمي روت تفاصيل، إهانتها من قبل المخرج محمد سامي، في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم الذي أقيم أول أمس، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني .

إذا كتبت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة :«فيه حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح، لأني كنت عايزة الفرح ميتعكرش صفوه وجماله».

تابعت إيمي قائلة: «كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي، لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن إمبارح موقف أكدلي المقولة دي، طبعا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو الـ 300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال يشكل مرعب».

وأضافت إيمي سالم: «فيه عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدًّا السقا، وكرارة، حتى الأبطال الثانين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج».

كشفت إيمي واقعة إهانة محمد سامي لها حيث قالت: «طيب ايه بقى القصة، القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل، كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية، وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف».

وتابعت: «أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات، وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى آجي أعيش في مصر، إمبارح وأنا بتحرك في الفرح، لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله، هتسلم على ولا مش عايز؟».

وأضافت: «فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة.»

اختتمت إيمي سالم، حديثها قائلة: «لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج، شخص لا يعرف معنى الفن، ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرًا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلا شبهك».