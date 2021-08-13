أخبار عاجلة

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك -
بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان -
هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية -
هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع -
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة -
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين -
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الانتاج الحربي -
بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا -
محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء» -
محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

هادي الباجوري يعلن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

Print
هادي الباجوري يعلن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» هادي الباجوري يعلن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد المخرج هادي الباجوري انتهاءه من التحضيرات الأخيرة الخاصة بالجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، بنشر صورة من سيناريو الفيلم النهائي بعد الانتهاء من كتابته استعدادًا لبدأ تصويره، وهو عن قصة محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والمرشح لبطولته ماجد الكدواني وآسر ياسين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب في لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا في مجال النشر الأدبى.

وقام ببطولة أول أجزاءه الفنان عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان

سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان