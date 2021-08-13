هادي الباجوري يعلن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

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أكد المخرج هادي الباجوري انتهاءه من التحضيرات الأخيرة الخاصة بالجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، بنشر صورة من سيناريو الفيلم النهائي بعد الانتهاء من كتابته استعدادًا لبدأ تصويره، وهو عن قصة محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والمرشح لبطولته ماجد الكدواني وآسر ياسين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا في مجال النشر الأدبى.

وقام ببطولة أول أجزاءه الفنان عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.