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مصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري 1443هـ بالمسجد النبوي

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مصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري 1443هـ بالمسجد النبوي مصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري 1443هـ بالمسجد النبوي
وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. مع توفير كافة أشكال الرعاية

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري 1443هـ بالمسجد النبوي

أدى المصلون من مواطنين ومقيمين وزوار المدينة المنورة اليوم صلاة أول جمعة في شهر المحرّم للعام الهجري 1443هـ في المسجد النبوي الشريف الذي امتلأت أروقته وأدواره من وقت مبكر وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع .

ودعا المصلون، الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من بالتباعد الجسدي، سائلين الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وبرّ وتُقى ونصر ورفعة وعزة لأمة خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلين الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه، وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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