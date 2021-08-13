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انهيار ومحاكم.. قصة 16عاماً تسدل ستارها ببناء جامع التقوى في تبوك

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إجراءات ومخاطبات وجهات منفذة ومقاولون وتشغيل.. كهرباء مؤقتة ودائمة

انهيار ومحاكم.. قصة 16عاماً تسدل ستارها ببناء جامع التقوى في تبوك

أطلقت شركة الكهرباء، اليوم الجمعة، التيار الكهربائي في جامع "التقوى" بحي الريان بتبوك؛ بعد جهود كبيرة قام بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، لزيادة سعة قواطع الجامع وإنهاء الاجراءات والمخاطبات مع الجهات المنفذة للمشروع، والذي تم تدشينه غرة رمضان الماضي، وحينها تم تشغيل الجامع بتيار كهربائي مؤقت؛ ليتمكن المصلون من الصلاة فيه خلال شهر رمضان المبارك.

واليوم يعيش أهالي حي الريان بتبوك فرحة كبيرة، بعد الانتهاء بشكل كامل من بناء وتجهيز وتأثيث جامع "التقوى"، الذي دام بناؤه نحو 16 عاماً تخللتها العديد من الأحداث عاش تفاصيلها أهالي الحي.

وتعود تفاصيل قصة هذا الجامع في شهر 6 من عام 1426هـ عندما تأسس الجامع على نفقة المحسنين، وكان صغيراً، ومع اكتظاظ الحي بالسكان دعت الحاجة إلى إزالة المبنى القديم وإعادة بنائه بمساحة أوسع، وهو ما تم مطلع عام 1437هـ؛ حيث بدأ العمل الإنشائي فيه تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، وتم تسليم المشروع لمقاول ومكتب إشراف هندسي، وفي الرابع من شهر ربيع الآخر عام 1438هـ وقع حادث انهيار لسقف الجامع بالكامل أثناء عملية صب الخرسانة، ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة عمال.

بعد هذه الحادثة توقف الجامع ثلاثة أعوام، كانت خلالها وزارة الشؤون الإسلامية تتابع قضية الجامع لدى المحكمة؛ نتيجة الدعوى القضائية بين عدد من الأطراف، تمثلت في وزارة الشؤون الإسلامية من جهة، والمقاول والمكتب الهندسي من جهة أخرى، وبعد صدور قرار لجنة الدفاع المدني وصدور الحكم بتغريم المقاول والمكتب الهندسي بنسب محددة، تم استئناف العمل في الجامع وترسية المشروع على مقاول آخر بمتابعة من وكيل المتبرعين.

وفي غرة شهر رمضان الماضي (عام 1442هـ) تم افتتاح وتدشين جامع "التقوى" بحي الريان بشكل حديث وجميل جداً من الداخل؛ حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والأثاث والتكييف، وبذلك تغلق فصول قصة هذا الجامع التي دامت 16 عاماً.

وقد قدم أهالي الحي شكرهم لكل من أسهم في بناء هذا الجامع سواء بمال أو جهد، وقد خصوا بشكرهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان آلسعود الذي تابع حادثة الجامع، وكان يوجه بشكل دائم للعناية بالمساجد والجوامع بالمنطقة.

انهيار ومحاكم.. قصة 16عاماً تسدل ستارها ببناء جامع التقوى في تبوك

انهيار ومحاكم.. قصة 16عاماً تسدل ستارها ببناء جامع التقوى في تبوك

انهيار ومحاكم.. قصة 16عاماً تسدل ستارها ببناء جامع التقوى في تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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