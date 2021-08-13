كارتيرون يمنح بن شرقي راحة من مران المستبعدين

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حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران المستبعدين من لقاء الإسماعيلي والذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب قسطا من الراحة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويغيب أشرف بن شرقي عن الزمالك أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الاتحاد السكندري الأخير. ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، علي الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين، قبل الدخول في المعسكر المغلق للمباراة من اجل تحفيزيهم لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدوري، وطالب حسين لبيب، اللاعبين بتحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية مع عمر الدوري.