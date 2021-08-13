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قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك القاء محاضرة علي لاعبيه عقب تناول وجبة العشاء " الجمعة " استعداداً لمواجهة الاسماعيلي وسيشرح خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف في فريق الاسماعيلي من خلال عرض ملخص لمباراتي الفريق الاخيرتين امام بيراميدز والاهلي، والسعي للاستفادة منهما خلال المواجهة المقبلة.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة في الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس

وجاءت القائمة كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.