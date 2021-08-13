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أعلن نجم مسرح مصر، محمد أسامة، المشهور بـ «أوس أوس»، منذ قليل، وفاة حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

ونشر صورة جمعته به، وعلق عليها قائلا: «عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوي ياعم حسن وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الفنان أشرف عبدالباقي، حسن نجيب من خلال نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ،وعلق عليها قائلاً عبر: «البقاء لله توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح ربنا يرحمه ويغفرله دعواتكم».

كما نعى الفنان مصطفى بسيط، حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر، ونشر صورة تجمعه بأعضاء الفرقة عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء والدوام لله توفى الأستاذ حسن نجيب مدير فرقتنا مسرح مصر ومدير افضل الفرق المسرحية على مدار تاريخه».

وأضاف: «البقاء لله هتوحشنا يا عم حسن يا جميل بس الأكيد انك في مكان أحسن بإذن الله في الجنة، وربنا يصبرنا ويصبر أحبابك، ملقتش صورة في مكان أحسن من كدة واحنا كلنا حواليك البقاء لله، الفاتحة».

فرقة مسرح مصر أسسها الفنان أشرف عبدالباقي وتضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر.