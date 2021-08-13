مباراة الارسنال مباشرة ضد برينتفورد في الجولة لمباريات الدوري الانجليزي 2021 - 2022

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محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق الأرسنال الإنجليزي يخوض فريقه اليوم في أول لقاء بالدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022، أمام برينتفورد على أرض ملعب جريفين بارك معقل الأخير.

يخوض فريق الأرسنال هذا اللقاء اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ليفتتج الجانرز شريط بطولة الدوري الإنجليزي والتى من المتفرض أن تشهد حضور مكثف للجماهير الإنجليزية بعد غياب فترة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي ومن المقرر أن تذيع القناة القطرية اللقاء على قناتي

يقود محمد صلاح ليفربول الإنجليزي أمام نورويتش سيتي السبت 14 أغسطس عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2021 – 2022 .

لقاء ليفربول ونورويتش سيتي سيذاع على شبكة بين سبورتس القطرية المالك الحصري لحقوق بث الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تذيع الشبكة القطرية هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports Connect .

الثامنة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والكويت والأردن وبغداد.

العاشرة 9:30 مساءً بتوقيت وسلطنة عمان وأبوظبي.

السابعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وقع فيرجيل فان ديك اليوم الجمعة عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم. مدد قلب الدفاع مستقبله مع الريدز بالعقد الجديد في ملعب آنفيلد صباح يوم الجمعة، مما يضمن استمرار ارتباطه بالنادي لمدة ثلاث سنوات ونصف في السنوات القادمة.

وعندما سئل عن شعوره عند توقيع الشروط الجديد، قال فان ديك لموقع Liverpoolfc.com: «إنه أمر مذهل، وأنا فخور جدًا به، أن زوجتي وأولادي فخورين جدًا به وبالطبع وكيلي. كل العمل الشاق الذي بذلناه حتى الآن مستمر وأنا أتطلع إلى ما سيحدث في المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا».

قال فان دايك: «أشعر أنني بحالة جيدة. من الواضح أنها كانت مباريات ودية، وتحسن لياقتك البدنية، وتكرر القيام بالأشياء مرارًا وتكرارًا. أشعر أنني مستعد للمباراة الافتتاحية، لذلك سنرى ما سيقرره المدرب. سيكون جوًا وعقلية مختلفة تمامًا بالنسبة لي شخصيًا أيضًا. إنه شيء نقاتل من أجله، من أجل النقاط، ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية منه».

ومن المنتظر أن يوقع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد مع ليفربول خلال الساعات المقبلة .