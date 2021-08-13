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ضبط 24 طن أرز منتهي الصلاحية في القرنة غرب الأقصر  

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ضبط 24 طن أرز منتهي الصلاحية في القرنة غرب الأقصر   ضبط 24 طن أرز منتهي الصلاحية في القرنة غرب الأقصر  

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شنت مديرية بالاقصر بقياده الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة بمركز إسنا جنوب الاقصر، لمراقبه الاسواق والأسعار والمخازن ومكافحه السلع الردئية والغير صالحة والمنتهية الصلاحية بغرب الأقصر .

وشارك في الحملة عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، وجبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وحسين محمد مدير تموين القرنة، ومحمود عبدالعال، رفاعى احمد مدير الرقابة والتفتيش .

وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 لفة ارز أبيض مصري بإجمالى 24 طن غير صالحه للاستهلاك الادمى لانتهاء فتره الصلاحيه باحد المخازن الكبرى بالقرنة قبل طرحها وبيعها. وتحرر محضر 978 جنح امن دوله ضد«ح ا ع»وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابه العامه.

المصرى اليوم

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