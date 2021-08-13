ضبط 400 علبة دواء وألبان أطفال منتهية الصلاحية في الأقصر  

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تمكنت مديرية التموين بالأقصر، بقياده الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين من ضبط مخزن به كمية من الأدوية منتهية الصلاحية وذلك حملة مكبرة لتشديد الرقابه على الأسواق والأسعار والمخازن والتاكد من جوده وصلاحية السلع.

وشارك في الحملة جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية ومحمد عثمان وعبدالعظيم النوبى وايمن رمضان مدير تموين البندر.

وأسفرت الحملة عن ضبط احد المخازن الغير مرخصة لحيازته عدد ٣٠٠ عبوة دواء بداخلها عدد ٣٠٠٠ قرص، بخلاف، عدد ١٠٠ علبة ألبان أطفال، و١٢٠ عبوه أعشاب طبيعيه وجميعها منتهية الصلاحية. وتحرر محضر ١١٧٢٤ جنح ضد «أ. م. ف»وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابه العامة .