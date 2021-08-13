أخبار عاجلة

توتر في السويداء بعد هجوم استهدف قوات النظام السوري -
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم -
استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة -
طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%» -
روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى -
إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتى الموت بالشرقية

Print
حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتى الموت بالشرقية حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتى الموت بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي على نجلته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بقصد تأديبها لعدم توجهها للدروس بالمدينة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى منيا القمح المركزى، بوصول«ش. ع. أ» 15 عاما طالبة بالإعدادية ومقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة متأثرة بإصابات متفرقة بالرأس والجسد.

وتبين من التحريات الأولية قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبسؤاله أقر أنه لم يقصد قتلها بل قام بمعاقبتها بقصد تأديبها لعدم ذهابها للدرس إلا أن إصابتها أدت لوفاتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية

هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية

هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع

هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع