أسبوع رياضي حافل: طارق حامدي يتوج بفضية الألعاب الأولمبية.. وميسي ينتقل لباريس سان جيرمان

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نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.

طارق حامدي يتوج بفضية أولمبياد طوكيو

https://sabq.org/hsdMnx

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

https://sabq.org/vr5nN6

المنتخب السعودي يقفز 4 مركز في التصنيف العالمي لشهر أغسطس الجاري

https://sabq.org/xHNqcW

مفاجأة كبيرة في افتتاح دوري المحترفين السعودي

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وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%

https://sabq.org/43fHyc

انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف

https://sabq.org/WkFp67

سيطرة سعودية على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للراليات

https://sabq.org/BwLdXN

ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي.. لأعلى معدل في تاريخه

https://sabq.org/MzcpJW

مهند عسيري يعلن اعتزاله كرة القدم

https://sabq.org/dRyv7n

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"

https://sabq.org/DyWxwr

تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني

https://sabq.org/rYPkjq

فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

https://sabq.org/vnpDNQ

في ختام الألعاب الأولمبية في طوكيو .. أمريكا تتصدّر جدول ترتيب الميداليات بـ 113 ميدالية

https://sabq.org/DPgjYX