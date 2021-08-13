وزير الزراعة: تطوير البحيرات الشمالية لخدمة مشروعات التوسع في الاستزراع السمكي

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) لتنمية الثروة السمكية من خلال التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد) .

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن هذه المشروعات ساهمت في وصول إنتاج مصر من الاسماك إلى حوالى 2 مليون طن، وتحقق معه الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 90% وأصبحت مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى إنتاج أسماك البلطى.

وفيما يتعلق بمجالات الثروة الحيوانية، أوضح وزير الزراعة إنه تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات و التحسين الوراثى والاهتمام بالارشاد و القوافل البيطرية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الاسعار وتقليل الاستيراد.

وأكد «القصير» أن قطاع الثروة الداجنة ويعد من القطاعات الهامة والحيوية إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنيه ويستوعب حوالى 3 ملايين عامل وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل الى 97% ، موضحا أنه فى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لاول مرة منذ 2006 تم أعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها ، لعدة دول ( غانا – عمان – الامارات ).