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وزير الزراعة: سياسات إجرائية وإصلاحية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي المصري

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وزير الزراعة: سياسات إجرائية وإصلاحية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي المصري وزير الزراعة: سياسات إجرائية وإصلاحية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي المصري

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شدد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على أهمية الدور المحورى الذي يقوم به قطاع الزراعة وقدرتة على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع حتي تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية موضحا أن ذلك يتم من خلال مجموعة من السياسات الاجرائية والاصلاحية أهمها الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية وزيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة في تصريحات صحفية الجمعة إن أحد مهام القطاع الزراعي خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين وتدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة وقانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التي حدثت في هذا القطاع وتحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.

وأكد «القصير» انه تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5،2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التي بلغت حوالى 2,7 مليار دولار، موضحا ان إجمالى حجم الصادرات خلال عام بلغت 2021 حوالى 4,3 مليون طن، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى .

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أن رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوق جديد في 2020 ،ليصل إجمالى عدد الدول التي يتم التصدير اليها إلى 150دولة لعدد 350 منتج زراعى.

المصرى اليوم

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