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"apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"

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شبكة "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني" "apnews": الدوري السعودي يسعى لأن يكون المارد "الآسيوي" بدلاً من "الصيني"
تحدثت عن نجاح الأندية مثل النصر والهلال في التفوق على الأندية الأوروبية

شبكة

نشرت "apnews" الناطقة باللغة الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن الدوري السعودي يسعى لأن يكون هو المارد الجديد في القارة الآسيوية.

وقالت الشبكة في تقريرها إن المارد الصبني بدأ في الظهور بقوة عام 2015 قبل أن يبدأ الدوري السعودي في منافسته بقوة الموسم الحالي.

وتحدثت الشبكة عن نجاح الأندية السعودية مثل النصر والهلال في التفوق على الأندية الأوروبية في الفوز بلاعبين تريدهم .

وذكرت الشبكة نجاح الهلال في الفوز بماتيوس بيريرا وأيضًا النصر بالفوز بتاليسكا وأبو بكر فينسنت، بل إن التقرير ذكر أن الدوري السعودي استقطب لاعبين من الدوري الصيني نفسه.

وتحدثت الشبكة عن انضمام تاليسكا للنصر وباولينهو للأهلي من الدوري الصيني نفسه.

وتحدث التقرير عن أن الصين هي الأعلى إنفاقًا على مستوى العالم في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2017، حيث صرفت حوالي 457 مليون دولار.

واستعرضت الشبكة في تقريرها تصريحات سابقة للمستشار تركي آل الشيخ قال فيها إنهم يسعون لأن يكون الدوري السعودي أحد الدوريات الكبرى على مستوى العالم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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