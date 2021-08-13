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رسمياً.. "النصر" يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداده قرابة 136 مليون ريال

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رسمياً..

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن النصر ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكشفت إدارة "النصر" برئاسة مسلي آل معمر عن المبالغ التي تم سدادها من قبلها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية وهي 135.907.337 موزعة على الشكل التالي:

225 عدد الموظفين، 73 عدد اللاعبين لجميع الألعاب، 18 عدد القضايا التي تم إغلاقها.

التزامات مالية تجاه اللاعبين "مقدمات عقود" (40.151.202)، التزامات مالية تجاه اللاعبين "رواتب" (24.989.617)، التزامات مالية تجاه الأندية (49.696.033)، التزامات مالية تجاه موظفين ومدربين (16.265.99)، التزامات تجارية (4.804.486)، المجموع (135.907.337).

وأصبح بإمكان "النصر" تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد قبل بداية الجولة الأولى من الدوري، وذلك بعد أن لحق بالأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وهي: "الهلال، أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الفيحاء، التعاون، والحزم".

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها، قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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