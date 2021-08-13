«محامين البحر الأحمر»: تواصلنا مع مجلس الدولة لتغيير استراحة الأعضاء بالغردقة

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أعلنت نقابة محامين البحر الأحمر الفرعية، عن تواصلها مع مكتب المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بشأن الغرفة المخصصة للمحامين بمقر المجلس في مدينة الغردقة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي لها، إنه خلال تواجد المجلس الفرعي بالقاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تواصل مع الأمانة العامة للمجلس، وكان الرد بأن موعد الجمعية العمومية لمجلس الدولة خلال أيام 16، و17، و18 أغسطس الجاري، مؤكدا أنه عقب إعلان الحركة سيتم التواصل مع النقابة الفرعية لبحث إمكانية تغيير الغرفة الحالية.

وأوضحت النقابة أنها تسعى لتغيير الغرفة المخصصة للمحامين نظرا لصغر حجمها، والمطالبة بإعادة الغرفة السابق تخصيصها من قبل لكونها أوسع من حيث المساحة والتجهيز، مضيفة أن الشيك الموقع من النقيب للأثاث والفرش والتكييف الخاصين باستراحة مبنى مجلس الدولة موجود، ولكن المجلس الفرعي كان يأمل ولا يزال في استبدال هذه الغرفة، ولذلك لا يتعجل في الفرش حتى لا يكون بمثابة قبولا بالأمر الواقع.