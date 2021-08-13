حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، وكذلك تكثيف الحملات اليومية لرفع الأشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.



وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملات لرفع الاشغالات المخالفة أسفرت عن رفع ٣٧٦ حالة إشغال متنوعة، وتحرير ١٧ محضر ضد المخالفين للقضاء على التكدس والإختناقات بوسط المدينة، حيث شملت الحمله شارع الجيش، كوبري السمك، سويقه حي أبوصيام، ميدان البنك الأهلي ،شارع عبدالمنعم رياض، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بحملة إزالة لحالة تعدي بمساحة ٨٠ متر بناحية قرية المعظمية التابعة للوحدة المحلية بالأسدية، كما تم تنفيذ إزالة في المهد بناحية قريه كفر العزازي التابعة للوحدة المحلية بكفر العزازي بمساحة ١٠٠ متر وتطبيق القانون على المخالفين.



وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة والقسم الهندسي بالوحدة وقسم الازالات برئاسة المركز، بازالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن سور بالطوب الأحمر على مساحه 30 متر، وقواعد خرسانية على مساحة 50 متر بقريه غيتة وتمت الإزالة، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية والقسم الهندسي بالوحدة، بإزالة وفك شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوي بقرية ميت حمل التابعة لوحدة العدلية على مساحة ١١٠متر، كما قامت الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة بايقاف حالتين تعدى على الأرض الزراعية داخل سور من الدبش، بعزبة زكى التابعة لبساتين الاسماعيلية التابعه للوحدة، الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة دور أرضي على مساحة ٢٠٠ متر، والحالة الثانية فك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى على مساحة ١٠٠ متر، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، حملة مكبره لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع ٨١ حالة إشغال مخالف بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات، وتم تحرير محضر شيشه ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة، ومصادرة ٧ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من رفع ٧٨ حالة إشغال بالطرق والمحاور الرئيسية، وتحصيل الغرامات المالية المقررة من قاعات الأفراح المخالفة بنطاق المركز وكافيتريا بمنطقة الرملية، فضلاً عن تغريم عدد من المواطنين غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة الواقية بأماكن مختلفة.