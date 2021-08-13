خطباء الإسكندرية: الهجرة النبوية أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام (صور)

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أدى خطباء الأوقاف في الاسكندرية، خطبة الجمعة اليوم، وسط التزام تام بموضوع ووقت الخطبة كما أٌرتها وزارة الاوقاف، حملت عنوان «من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات».

وثمّن الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيداً بالتزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الأئمة تحدثوا عن أن الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة حافلة بالدروس والعبر، فهي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم، والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة، فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات، وضرورة من ضرورات النجاح، ويبدو ذلك جليا حين جهز نبينا (صلي الله عليه وسلم) راحلتين للهجرة المباركة، واختار (صلي الله عليه وسلم) الصديق أبا بكر (رضي الله عنه) رفيقاً للرحلة، كما اختار (صلي الله عليه وسلم) وقت الليل لكونه وقتا مناسبا للخروج من مكة.

كما أوضحوا أن المتأمل في أحداث الهجرة النبوية المشرفة يري كيف وزع نبينا (صلي الله عليه وسلم) الأدوار بمنتهي والمهام بمنتهي الدقة والإحكام، حين أمر (صلي الله عليه وسلم) سيدنا على بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن ينام في فراشه، متسجيا ببردته؛ ليرد الأمانات والودائع إلى أصحابها، وحتي يشغل المشركين عن تتبعه وقت خروجه، ويبدو كذلك اهتمام نبينا (صلي الله عليه وسلم) بالتخطيط والأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة حين أتي (صلي الله عليه وسلم) صاحبه أبا بكر (رضي الله عنه) في ساعة لم يكن يأتيه فيها؛ ليخرجا مهاجرين، بعد أن كلف عبدالله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) ليستطلع أخبار قريش، وليطلع على ما يدبرونه من مكائد لقافلة الهجرة، فكان يتسمع نهارا تدبير قريش، ويذهب ليلا ليبيت مع النبي (صلي الله عليه وسلم) وصاحبه في الغار، ثم يعود في الصباح إلى مكة مرة أخرى.

وأضافوا: «جهز سيدنا أبوبكر (رضي الله عنه) خادمه عامر بن فهيرة (رضي الله عنه) ليمد نبينا (صلي الله عليه وسلم) بالطعام من خلال رعي غنمه قريبا من الغار، وليمحو سير غنمه آثار أقدام عبدالله بن أبي بكر، إلى جانب هذا وذلك كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) المعروفة بذات النطاقين تشق طريقها إلى غار ثور بالطعام إلى رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وصاحبه (رضي الله عنه).

خطباء الاسكندرية: الهجرة النبوية أعظم نقطة تحول فى تاريخ الاسلام .. والتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات (صور)