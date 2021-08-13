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«المحامين»: لجنة المرأة تعقد المحاضرة الثالثة في دورة «التحول الرقمي» غدا

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«المحامين»: لجنة المرأة تعقد المحاضرة الثالثة في دورة «التحول الرقمي» غدا «المحامين»: لجنة المرأة تعقد المحاضرة الثالثة في دورة «التحول الرقمي» غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد لجنة المرأة بالنقابة العامة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو النقابة، ومقرر اللجنة، غدا السبت، المحاضرة الثالثة من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس في الثانية ظهرا.

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والذي يلقي المحاضرة أنها ستشمل مراجعة سريعة لمسألة الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، بالإضافة إلى شروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها، كما سيشرح اختصاصات مسؤول حماية البيانات الشخصية، إلى جانب الحجية القانونية للأدلة الرقمية المستمدة من البيانات الشخصية.

ونبهت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، على أن تسجيل أسماء الحضور سيبدأ الساعة الواحدة ظهرا، على أن تبدأ الدورة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء، موجهة الدعوة لجميع المحامين والمحاميات لحضور المحاضرة.

المصرى اليوم

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