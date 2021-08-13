الأحد افتتاح الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء (تفاصيل الافتتاح)

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تفتتح الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، في الثامنة مساء الأحد المقبل 15 أغسطس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار وتضم فعالياته 31 حفلا متنوعا، تقام على مدار 16 يوما.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح على مسرح المحكي الذي يتميز بشباب المبدعين في مختلف مجالات الموسيقي بمجموعة دار الاوبرا لموسيقى الحجرة، حيث تقدم مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الاربعة، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمة تعلن خلالها اطلاق الفعاليات بعدها تكرم 12 شخصية ساهمت في اثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى واخرين شاركوا في تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب امجد العطافى، المطربةريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزه مدين، الاعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى ،اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج احمد مدير عام الادارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد.

ثم يقدم المهرجان أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير «أمريكان جوت تالنت» عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح ويختتم حفل الافتتاح ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلتة حيث يقدمان مجموعة من اعمالها الخاصة منها العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن بلو، اغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط في الذاكرة وضحكة.

يذكر ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى ،احمد جمال، مى فاروق، احمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمه محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان ،كايروكافيه بثادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .