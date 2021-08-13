«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدين جديدين بمركزي الواسطى وناصر

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افتتحت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين بمركزي ناصر والواسطى بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف؛ لترتفع عدد المساجد إلى 88 مسجداً تم افتتاحه حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مسجدي التقوي بقرية الحومة بمركز الواسطى، وعبد الحليم سيد إبراهيم بقرية كوم أبو خالد بمركز ناصر.

وأضاف وكيل أوقاف بنى سويف أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.