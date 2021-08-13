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فان دايك يجدد عقداً طويلاً مع ليفربول .. و محمد صلاح يوقع خلال ساعات .. و صور

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فان دايك يجدد عقداً طويلاً مع ليفربول .. و محمد صلاح يوقع خلال ساعات .. فيديو و صور فان دايك يجدد عقداً طويلاً مع ليفربول .. و محمد صلاح يوقع خلال ساعات .. و صور

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وقع فيرجيل فان ديك اليوم الجمعة عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم. مدد قلب الدفاع مستقبله مع الريدز بالعقد الجديد في ملعب آنفيلد صباح يوم الجمعة، مما يضمن استمرار ارتباطه بالنادي لمدة ثلاث سنوات ونصف في السنوات القادمة.

وعندما سئل عن شعوره عند توقيع الشروط الجديد، قال فان ديك لموقع Liverpoolfc.com: «إنه أمر مذهل، وأنا فخور جدًا به، أن زوجتي وأولادي فخورين جدًا به وبالطبع وكيلي. كل العمل الشاق الذي بذلناه حتى الآن مستمر وأنا أتطلع إلى ما سيحدث في المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا».

قال فان دايك: «أشعر أنني بحالة جيدة. من الواضح أنها كانت مباريات ودية، وتحسن لياقتك البدنية، وتكرر القيام بالأشياء مرارًا وتكرارًا. أشعر أنني مستعد للمباراة الافتتاحية، لذلك سنرى ما سيقرره المدرب. سيكون جوًا وعقلية مختلفة تمامًا بالنسبة لي شخصيًا أيضًا. إنه شيء نقاتل من أجله، من أجل النقاط، ونأمل أن نحصل على نتيجة إيجابية منه».

ومن المنتظر أن يوقع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد مع ليفربول خلال الساعات المقبلة .

المصرى اليوم

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