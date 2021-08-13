إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمتلقي لقاحات كورونا ولأصحاب المهن

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خفضت إسرائيل، اليوم الجمعة، سن مستحقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 من 60 إلى 50 عاما، فضلا عن توفير هذه اللقاحات للأطقم الطبية، في محاولة لمكافحة زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة ناشمان آش، قبول توصية لجنة من الخبراء بتوسيع نطاق حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك، وقالت وزارة الصحة في بيان إن المؤهلين سيشملون «من هم فوق الخمسين وأطقم الرعاية الصحية والفئات المهددة بشدة بالإصابة بفيروس كورونا والسجناء وحراس السجون».

ومع انتشار السلالة دلتا في أنحاء العالم قفز معدل الإصابات الجديدة في إسرائيل بزيادة الأعراض الشديدة للمرض.

وتلقى أكثر من 700 ألف من كبار السن في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح، وبدأت السلطات الصحية الرئيسية أمس في تحديد مواعيد تلقي الجرعة للفئة العمرية بين 50 و59 عاما.