أخبار عاجلة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم -
استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة -
طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%» -
روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى -
إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمتلقي لقاحات كورونا ولأصحاب المهن

Print
إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمتلقي لقاحات كورونا ولأصحاب المهن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة لمتلقي لقاحات كورونا ولأصحاب المهن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خفضت إسرائيل، اليوم الجمعة، سن مستحقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 من 60 إلى 50 عاما، فضلا عن توفير هذه اللقاحات للأطقم الطبية، في محاولة لمكافحة زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة ناشمان آش، قبول توصية لجنة من الخبراء بتوسيع نطاق حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك، وقالت وزارة الصحة في بيان إن المؤهلين سيشملون «من هم فوق الخمسين وأطقم الرعاية الصحية والفئات المهددة بشدة بالإصابة بفيروس كورونا والسجناء وحراس السجون».

ومع انتشار السلالة دلتا في أنحاء العالم قفز معدل الإصابات الجديدة في إسرائيل بزيادة الأعراض الشديدة للمرض.

وتلقى أكثر من 700 ألف من كبار السن في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح، وبدأت السلطات الصحية الرئيسية أمس في تحديد مواعيد تلقي الجرعة للفئة العمرية بين 50 و59 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى