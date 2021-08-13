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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:28 مساءً
استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:28 مساءً
طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:28 مساءً
روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:28 مساءً
إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:22 مساءً
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
بواليا يوافق على العرض التركي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:14 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أبو العروسة بيعزم البلد كلها على الغداء.. شاهد أغرب عادات الزواج في كفر البطيخ
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 13 أغسطس 2021 02:08 مساءً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
لاول مره حوار مع الصبارة الراقصة ..سألناها ازاي بقت ترند وليه سعرها غالي .. شوف قالت ايه ????
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
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