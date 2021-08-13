الفلبين تمدد حظر دخول المسافرين من 10 دول بسبب مخاوف تفشي كورونا

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أعلن متحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هاري روكي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستمدد حظر دخول المسافرين من الهند و9 دول أخرى حتى نهاية أغسطس بسبب المخاوف من تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وفرضت الفلبين حظر السفر أول مرة في 27 أبريل الماضي، ومددته عدة مرات ووسعته ليشمل باكستان وبنجلادش وسريلانكا ونيبال والإمارات وسلطنة عمان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وقال المتحدث إن الرئيس رودريجو دوتيرتي وافق على توصيات قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا بتمديد قيود السفر من 16 أغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

وحصل حوالي 11 % فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة على التطعيمات الكاملة، ليظل الملايين معرضين بشدة لمخاطر كوفيد-19 الذي قتل أكثر من 29500 في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.