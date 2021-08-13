وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ تطمئن على تطعيم المسافرين ضد كورونا

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في جولة صباحية، اليوم الجمعة، إطمأنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، على إنتظام العمل بمراكز تلقي اللقاح الخاصة بالمسافرين، التي بدأت بالأمس في إستقبال الراغبين في التطعيم بلقاح جونسون حلاً لمشكلة السفر.

وخصصت المحافظة ٦ أماكن لتلقي اللقاح، هي:

١- مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ

٢- مكتب صحة قلين

٣- مكتب صحة سيدى سالم

٤- مكتب صحة دسوق أول

٥- مكتب صحة فوه

٦- مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس

إلى جانب ١١ مركز آخر خاصة بلقاح كورونا المستجد، وهى:

١- مستشفى مطوبس المركزي

٢- مستشفى فوه المركزي

٣- مستشفى دسوق العام

٤- مستشفى قلين المركزى

٥- مستشفى سيدى سالم المركزى

٦- المركز الطبي بكفرالشيخ

٧- مستشفى سيدى غازى المركزى

٨- المركز الطبي ببيلا

٩- المركز الطبى بالحامول

١٠- مستشفى برج البرلس المركزي

١١- المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن ذلك يأتى في دور جهود الدولة لتوفير اللقاح وتحصين المواطنين ضد المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا .

