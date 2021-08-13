«البيطريين»: جمعية عمومية خلال 3 أسابيع للرد على تصريحات «سلامة الغذاء»

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين عن قرارات مجلسها بعد التصريحات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى وصفتها بأنها ولدت حالة من الاحتقان في الأوساط البيطرية، حيث أن استخدام غير المتخصصين في أعمال التفتيش، والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيوانى يشكل خطرا على صحة الشعب المصرى.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها، وقرر المجلس الانضمام القانونى للدعوى القضائية المقامة من نقابة العلوم الصحية، بشأن امتناع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنفيذ المادة 4 من قانون انشاء الهيئة، وإقامة دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتنفيذ المادتين 2 و3 من قانون إنشاءها.

وأضاف البيان: «كما قرر المجلس تشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء لتوضيح العوار القانونى في قرارات الهيئة، والتي تؤدى لتهميش المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وإسناد الأمر لغير المتخصصين مما يشكل تهديدا على الصحة العامة للمواطن، والتواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتوضيح موقف ورؤية النقابة العامة في هذا الشأن، والتواصل مع الزملاء المتخصصين، وأصحاب الخبرات في مجال الرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيوانى، في المؤسسات البيطرية المختلفة.

وتابع: «ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث آليات شغل الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطري لسد العجز الموجود بها في أعداد الأطباء البيطريين، وعقد مؤتمر صحفى موسع يضم مختلف الفئات المهنية، وفى حضور مكثف من الإعلام خلال الأسبوع المقبل لعرض وتوضيح العوار القانونى والمخاطر الصحية التي تشكلها تصريحات وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء».

واختتم: «قرر المجلس عقد جمعية عمومية طارئة في خلال ٣ أسابيع لعرض الأمر على الأطباء البيطريين، بشأن مستجدات ملف سلامة الغذاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية، والصحية الاحترازية والأمنية اللازمة».