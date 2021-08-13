«الغربية» تنعي الشهيد عبدالرؤوف أبوزيد.. وجنازة عسكرية بمسقط رأسه ببسيون

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نعى االدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالإنابة عن أهالي محافظة الغربية، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد عبدالرؤوف أبوزيد منصور، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في منطقة رفح بشمال سيناء أثر انفجار عبوة ناسفة.

وتتقدم المحافظة بخالص العزاء والمواساة لشعب مصر وأسرة الفقيد الذي دافع عن بلاده حتى آخر لحظات حياته،، داعياً المولى عز- وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد محافظ الغربية بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء هذا الوطن لن تضيع هباء.

وأعلنت المحافظة أنه ستقام جنازة عسكرية للشهيد بمسقط رأسه ببسيون بحضور محافظ الغربية وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.