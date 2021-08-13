لا داعي للتكهنات والشائعات.. وزير التعليم يعلن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة

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نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة، غدا السبت، بأي حال من الأحوال.

وقال «شوقي» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إن إعلان أسماء الأوائل مرتبط بالفترة المعلنة للنتيجة من ١٥-١٨ أغسطس، وذلك لأسباب فنية وإجرائية هامة ولا صحة لغير ذلك.

وأكد «شوقي»ن أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي عبر «فيسبوك» وعلى موقع الوزارة الرسمي.

وأضاف «لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول».

وشدد خلال ملحوظة إضافية قائلاً: «لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات».