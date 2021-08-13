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مدرسة إرشادية للنهوض بمحصول الأرز ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه بالشرقية

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مدرسة إرشادية للنهوض بمحصول الأرز ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه بالشرقية مدرسة إرشادية للنهوض بمحصول الأرز ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه بالشرقية

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قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية مستمرة في تنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية، لافتاً إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ مدارس حقلية إرشادية لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بحضور الدكتور حسن شحاته، والدكتور جلال بكر من مركز بحوث الأرز، والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، حيث تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا ١٠١، وسخا ١٠٤، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة، لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

المصرى اليوم

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