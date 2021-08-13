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دراسة: لقاح سينوفارم يقي بنسبة 50.4% من الإصابة بعد جرعتين.. والوفاة بنسبة 94%

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دراسة: لقاح سينوفارم يقي بنسبة 50.4% من الإصابة بعد جرعتين.. والوفاة بنسبة 94% دراسة: لقاح سينوفارم يقي بنسبة 50.4% من الإصابة بعد جرعتين.. والوفاة بنسبة 94%

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كشفت دراسة أن فعالية لقاح سينوفارم الصيني بلغت 50.4% في الوقاية من الإصابة بالعدوى بعد تلقي جرعتيه بين الأطقم الطبية في بيرو، عندما كانت تشهد زيادة في الإصابات بسبب انتشار سلالات كورونا المتحورة، وأشارت الدراسة إلى إمكانية بحث إعطاء جرعات تنشيطية من اللقاح.

وحللت الدراسة بيانات من فبراير حتى يونيو عندما كانت بيرو تكافح موجة ثانية عنيفة من الجائحة عززتها سلالتا لامبدا وجاما، وشملت قرابة 400 ألف من العاملين بالقطاع الطبي، وتلقى معظم أفراد الأطقم الطبية جرعتي اللقاح، وفقا لـ «رويترز».

وذكرت الدراسة نقلا عن علماء في المعهد الوطني للصحة في بيرو ومؤسستي أبحاث أخريين «كفاءة الوقاية من العدوى غير مرتفعة وهذا أمر يتعين بحثه فور تطعيم نسبة عالية من السكان بجرعتي اللقاح، حينها يمكن بحث إعطاء جرعات تنشيطية لتعزيز حماية الأطقم الطبية على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة».

وخلصت الدراسة إلى أن اللقاح فعال بنسبة 94 % في الوقاية من الوفاة جراء الإصابة بالمرض بعد تلقي جرعتيه.

المصرى اليوم

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