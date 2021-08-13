أخبار عاجلة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: 19344 طعنا على امتحانات الثانوية الأزهرية حتى اليوم -
استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة -
طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%» -
روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى -
إدلب.. مقتل 4 أطفال في قصف لقوات النظام السوري -
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء -
بواليا يوافق على العرض التركي -
أندية الدوزي الإنجليزي ترفض السماح للاعبين بخوض المباريات الدولية -
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري -
وزير المالية: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لـلشحنات «ACI» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 1491 قضية تموينية خلال 24 ساعة

Print
ضبط 1491 قضية تموينية خلال 24 ساعة ضبط 1491 قضية تموينية خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1491 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 7,17 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 2,5 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر