ضبط 1491 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1491 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 7,17 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 2,5 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.