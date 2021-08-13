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يويفا يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الأبطال

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يويفا يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الأبطال يويفا يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الأبطال

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هيمن الثنائي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر سيتي، على المرشحين لجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موسم (2020-2021) بدوري الأبطال.

وأعلن اليويفا عبر موقعه الإلكتروني، ظهر الجمعة، عن قوائم المرشحين في 4 فئات مختلفة، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من المان سيتي، فيما مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند لاعب واحد لكل منهم، وشهد الموسم الماضي تتويج الفريق اللندني بطلًا لأوروبا على حساب السيتزنز بعد الفوز (1-0) في المباراة النهائية.

وجاءت قوائم المرشحين لجوائز يويفا على النحو التالي:

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإدوارد ميندي (تشيلسي).

أفضل مدافع: سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديجر (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

أفضل لاعب وسط: كيفن دي بروين (مان سيتي)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي).

أفضل مهاجم: إيرلينج هالاند (دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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