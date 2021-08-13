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تعرف على تصنيف منتخب فى قرعة كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون

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تعرف على تصنيف منتخب مصر فى قرعة كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون تعرف على تصنيف منتخب فى قرعة كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون

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تسحب قرعة كأس أمم إفريقيا، المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، يوم الثلاثاء القادم في العاصمة ياوندي.

وسيعتمد الكاف في تحديد مستويات القرعة على التصنيف الشهري الأخير، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس.

ووفقا لهذا التصنيف، ستوزع المنتخبات الـ24 المشاركة كالتالي:

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة) - الجزائر (حاملة اللقب) - السنغال - تونس - المغرب - نيجيريا.

المستوى الثاني: - غانا - كوت ديفوار - مالي - بوركينا فاسو - غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر - الجابون - موريتانيا - سيراليون - زيمبابوي - غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي - السودان - غينيا الاستوائية - جزر القمر - إثيوبيا - جامبيا.

وتعد مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة (7 مرات)، وتليها الكاميرون (5) وغانا (4).

المصرى اليوم

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