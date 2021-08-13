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فريال أشرف تتحدث عن رحلة المنافسة على الذهب فى طوكيو

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فريال أشرف تتحدث عن رحلة المنافسة على الذهب فى طوكيو فريال أشرف تتحدث عن رحلة المنافسة على الذهب فى طوكيو

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قالت فريال أشرف لاعبة الوطنى للكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، إنها فخورة وسعيدة جدا بحصدها للميدالية الذهبية الوحيدة التي حققتها في طوكيو.


وأضافت فريال أشرف أنها كانت تحلم بحصولها على ميدالية في الكاراتيه التي تشارك لأول مرة في الأولمبياد.

وتابعت: «الحمد لله ربنا وفقني وأهدي الميدالية الذهبية لمصر، وبشكر الرئيس عبدالفتاح الذي يدعمني وأسرتي التي كانت تتواصل معي ودعواتهم حتى وصلت للنهائي وإحراز الميدالية الذهبية».

وأكدت على أنه لم يكن بينها وبين اللاعبة الجزائرية أي اتفاق من أجل الفوز والتأهل في بطولة الكاراتيه، ولكن كافة الجولات التي فازت فيها كانت بمجهودها وأدائها في البطولة.

وأتمت: «طالما وصلت للنهائي لم يكن لدي مجال إلا الوصول للميدالية الذهبية.. ولم أتخيل الاستقبال التاريخي الذي شاهدته هنا في مصر من المسؤولين والمواطنين بعد وصولي مطار القاهرة».

المصرى اليوم

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