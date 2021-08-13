فريال أشرف تتحدث عن رحلة المنافسة على الذهب فى طوكيو

قالت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، إنها فخورة وسعيدة جدا بحصدها للميدالية الذهبية الوحيدة التي حققتها مصر في طوكيو.

وأضافت فريال أشرف أنها كانت تحلم بحصولها على ميدالية في رياضة الكاراتيه التي تشارك لأول مرة في الأولمبياد.

وتابعت: «الحمد لله ربنا وفقني وأهدي الميدالية الذهبية لمصر، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعمني وأسرتي التي كانت تتواصل معي ودعواتهم حتى وصلت للنهائي وإحراز الميدالية الذهبية».

وأكدت على أنه لم يكن بينها وبين اللاعبة الجزائرية أي اتفاق من أجل الفوز والتأهل في بطولة الكاراتيه، ولكن كافة الجولات التي فازت فيها كانت بمجهودها وأدائها في البطولة.

وأتمت: «طالما وصلت للنهائي لم يكن لدي مجال إلا الوصول للميدالية الذهبية.. ولم أتخيل الاستقبال التاريخي الذي شاهدته هنا في مصر من المسؤولين والمواطنين بعد وصولي مطار القاهرة».